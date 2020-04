Portugal will Massnahmen gegen Coronavirus im Mai lockern

Im Gespräch mit "Expresso" stellte Costa ausserdem eine Öffnung der Strände im Sommer zumindest für die Einheimischen in Aussicht. Man werde aber mit Sicherheit Massnahmen zur Begrenzung der Zahl der Besucher ergreifen und eng mit den Gemeinden zusammenarbeiten müssen. "Das Virus macht im Sommer nämlich keinen Winterschlaf", betonte er. Grosse Ansammlungen von Menschen werde es auch in den Sommermonaten nicht geben dürfen. Der 58-Jährige warnte auch, dass die geplanten Lockerungen wieder rückgängig gemacht werden müssten, falls das Virus sich irgendwann wieder schneller ausbreiten sollte.

Der Ausnahmezustand, die zweithöchste Notstandsstufe des Landes, war am 18. März erstmals in Demokratie-Zeiten ausgerufen worden. Seitdem gilt für die etwa zehn Millionen Bürger eine strikte Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle lag am Samstag in Portugal bei knapp 20 000, fast 700 Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Nach Angaben der Behörden wurde der Höhepunkt bei den Neuinfektionszahlen bereits Ende März erreicht./er/DP/zb

(AWP)