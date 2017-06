Portugal zahlt IWF-Kredite vorzeitig zurück

Portugal kann vorzeitig Milliardenkredite des Internationalen Währungsfonds (IWF) zurückzahlen. Der europäische Stabilitätsfonds EFSF gab am Mittwoch seine Genehmigung dafür. Im Rahmen eines Rettungsprogramms hatte das Land 2011 rund 78 Milliarden Euro an Hilfsdarlehen bekommen. Seit 2014 finanziert es sich wieder am Kapitalmarkt und erholt sich auch wirtschaftlich.