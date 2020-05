Positive Entwicklung in der Schweiz könnte weitere Lockerungen ermöglichen

In der Schweiz und in Liechtenstein sind laut BAG-Angaben vom Montag innerhalb eines Tages 39 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es 30'344 laborbestätigte Fälle.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 in allen Kantonen zusammen betrug nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montagabend 1845. Keystone-SDA analysiert die auf den Internetseiten der Kantone vorliegenden offiziellen Daten und aktualisiert sie zweimal täglich, mittags und abends.

Das BAG gab die Zahl der Todesopfer mit 1543 an. Das Bundesamt bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis am Montagmorgen übermittelt hatten.

Erfreuliche Entwicklung

"Die Entwicklung ist sehr gut, wir können uns daran erfreuen", sagte Koch vor den Bundeshausmedien. Die Bevölkerung habe sich "hervorragend" an die Empfehlungen gehalten. Die Kurve sei stark am Abflachen. Wenn weiterhin alle die Distanz- und Hygieneregeln einhalten würden, dürfte der Trend weitergehen.

Gewinner der aktuellen Situation sind laut Koch auch die Risikopersonen. "Sie müssen im Moment keine Angst haben, sich anzustecken, und können sich freier bewegen". so Koch.

Am Montag ist die zweiten Etappe der Lockerungsschritte in Kraft getreten. Teilweise besteht eine Maskenpflicht, etwa beim Coiffeur, oder Masken werden empfohlen, wie etwa im öffentlichen Verkehr. Laut Brigadier Markus Näf, Beschaffungskoordinator im Verteidigungsdepartement (VBS), sind Schutzmasken inzwischen praktisch überall in den Läden erhältlich.

Die Schweiz verfüge über genügend Hygienemasken, Beatmungsgeräte und andere medizinische Güter. Bund und Kantone hätten eine Versorgungssicherheit von mehr als vierzig Tagen, sagte Näf vor den Medien.

Weitere Grenzöffnungen geplant

Der Grossteil der 130 Grenzübergänge, die zu Beginn der Pandemie von der Schweiz geschlossen wurde, ist immer noch zu. Lediglich über 20 Grenzübergänge sind bisher wieder geöffnet worden. Weitere Öffnungen sollen folgen, wie Christian Bock, Direktor der Eidgenössischen Zollverwaltung, sagte. Dies müsse zwingend mit den Nachbarstaaten abgesprochen werden.

Seit Montag sind die zuvor strikten Einreiseverbote gelockert worden. Die Wirtschaft in der Schweiz soll wieder Fahrt aufnehmen, sagte Cornelia Lüthy, Vizedirektorin des Staatssekretariats für Migration (SEM).

Neu wieder möglich ist etwa der Nachzug von Familienangehörigen für Schweizer Bürger sowie für EU/Efta-Angehörige, die in der Schweiz leben. Auch die Zulassung zum Schweizer Arbeitsmarkt wird wieder erlaubt, mit Fokus auf EU/Efta und den Gesundheitsbereich.

Auch Tätigkeiten, die im wirtschaftlichen Interesse unabdingbar sind, wie etwa Verkaufsgespräche, Vertragsverhandlungen oder dringende Montagearbeiten im Infrastrukturbereich, sollen wieder erlaubt werden.

37 Prozent der Erwerbstätigen arbeiten kurz

Die wirtschaftliche Tätigkeit läuft weiter auf Sparflamme. Aktuell haben 185'375 Unternehmen mit 1'868'528 Personen bewilligte Kurzarbeit, wie Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), erklärte.

Das sind ein Drittel aller Unternehmen und betroffen davon sind 37 Prozent der Erwerbstätigen. In den letzten Tagen habe man kaum noch eine signifikante Zunahme der Gesuche festgestellt.

Betriebe im Gastgewerbe, die ab Montag unter Auflagen öffnen dürfen, können für einzelne Angestellte oder bei objektiv unmöglicher Öffnung, weiter Kurzarbeitsentschädigung beziehen, erklärte Zürcher.

Im professionellen Mannschaftssport erlischt der Anspruch allerdings vollständig, wenn Trainings wieder aufgenommen werden. Für die Arbeitslosenversicherung sei es nämlich in diesem Fall nicht möglich, den Arbeitsausfall zu bestimmen, erklärte Zürcher.

