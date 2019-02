Post gibt detailliert Auskunft über Kosten des Kadermeetings

Nicht inbegriffen in diesem Betrag seien die Reisekosten, alles andere sei aber abgedeckt, schreibt die Post in einem auf ihrer Homepage aufgeschalteten Faktenblatt.

Die Economy-Flüge, welche vom Grossteil der 103 Teilnehmenden gebucht wurden, kosteten im Durchschnitt rund 700 Franken, wie die Post schreibt. Nur der interimistische Konzernleiter Ulrich Hurni sowie SPS-Chef Jörg Vollmer und die zehnköpfige SPS-Geschäftsleitung seien Business Class geflogen.

Das jährliche Kaderevent fand am 21. und 22. Januar in Ho Chi Minh City in Vietnam statt. 103 Personen nahmen daran teil. 36 der Teilnehmenden waren aus der Schweiz angereist, je 17 aus Deutschland und Grossbritannien sowie zwölf aus den USA. 21 weitere Kadermitglieder stammen aus Asien und diversen Ländern wie Frankreich, Österreich, Niederlande und andere.

Die Gewerkschaft Syndicom hatte den Anlass scharf kritisiert. Sie sprach von einem Affront, der dem Image der Post schade. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten kein Verständnis für das Verhalten der Vorgesetzten. Die Gewerkschaft forderte volle Transparenz.

Die Swiss Post Solutions beschäftigt weltweit rund 7500 Personen, etwa 1500 davon in Vietnam und knapp 900 in der Schweiz. Der Rest verteilt sich vorwiegend auf Deutschland, Grossbritannien und die USA. Die SPS bietet Lösungen für Firmen an, die ihre Geschäftsprozesse auslagern wollen. Ferner ist sie im Dokumentengeschäft tätig. Sie ist weltweit an 24 Standorten präsent.

(AWP)