Post übernimmt Kurierdienst Notime

Die Post setze somit auf ein Zukunftsmodell, das bei Notime bereits heute in verschiedenen Städten der Schweiz Realität sei. Bestellte Ware werde am gleichen Tag per Fahrrad oder Elektroroller zugestellt.

Die Übernahme des Unternehmens mit rund 580 Mitarbeitenden erfolgte per letzten Freitag, wie es weiter heisst. Die Post war bereits seit dem 15. März 2018 Mehrheitsaktionärin der Notime. Über die Einzelheiten des Kaufs wurde Stillschweigen vereinbart.

In einem nächsten Schritt würden beide Parteien ihre Produkte besser aufeinander abstimmen. Das bestehende IT-System von Notime decke zudem wichtige Bedürfnisse der Post ab. Bisherige Geschäftskunden der Notime sollen neue Verträge mit der Post erhalten.

Notime hatte im Juni mit ihren Sozialpartnern einen Gesamtarbeitsvertrag abgeschlossen. Dieser tritt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anfang Oktober in Kraft.

mk

(AWP)