Post übernimmt Mehrheit an Cybersicherheits-Unternehmen

Mit der Übernahme gewinne man an Wissen zum sicheren Austausch von vertraulichen Informationen und Kundendaten im Internet, teilte die Post am Mittwoch mit. Die Transaktion wurde am Dienstag vollzogen.

Man wolle das Briefgeheimnis in die digitale Welt übertragen, liess sich Nicole Burth, Leiterin des Bereichs Kommunikations-Services der Post, im Communiqué zitieren. Hacknowledge solle insbesondere mithelfen, Cyberbedrohungen für Behörden, Unternehmen und die Post selbst zu erkennen und darauf zu reagieren.

Hacknowledge beschäftigt 46 Mitarbeitende. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Morges VD. Es wird den Angaben zufolge auch in Zukunft als unabhängige Firma auftreten.

