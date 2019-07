Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sagte am Samstag, er werde das Thema mit seinen europäischen Amtskollegen bei einem Treffen am Dienstag in Brüssel besprechen. "Wir müssen einen Kompromiss auf europäischer Ebene finden", betonte er am Rande einer Wirtschaftskonferenz vor Journalisten. Hintergrund ist die Nominierung von IWF-Chefin Christine Lagarde für den Chefsessel der Europäischen Zentralbank (EZB) durch die Staats- und Regierungschefs der EU. Lagarde lässt ihre Aufgaben beim IWF daher derzeit ruhen. Der Fonds ernannte ihren Stellvertreter David Lipton zum Interimschef, einen US-Ökonomen.

Traditionell wird der IWF von einem Europäer geleitet und die Schwesterorganisation Weltbank von einem Amerikaner. In französischen Regierungskreisen wurde darauf verwiesen, dass auch der neue Weltbank-Chef David Malpass aus den USA sei. Es gebe daher keinen Grund, dass der IWF nicht weiter von einem Europäer geführt werde. Allerdings stören sich vor allem die aufstrebenden Schwellenländer an dem Duopol und würden gerne selbst mehr Einfluss bekommen.

Als ein möglicher Kandidat der Europäer wird der Chef der britischen Notenbank, Mark Carney, gehandelt, der früher auch die kanadische Zentralbank geleitet hatte. Carney ist Kanada geboren und aufgewachsen. Er besitzt aber neben der kanadischen auch die britische und die irische Staatsbürgerschaft und genießt in der internationalen Notenbanker-Szene einen guten Ruf. Ein französischer Regierungsvertreter sagte, Frankreich sei sich bewusst, dass die Unterstützung für Carney zunehme. Es sei möglich, dass die Regierung in Paris sich ebenfalls hinter ihn stellen werde. Mit einer Nominierung Carneys würde allerdings ein Präzedenzfall geschaffen, da der Kandidat "im Grunde Kanadier" sei, gab der Regierungsvertreter zu bedenken.

Seinen Worten zufolge wollte Le Maire am Wochenende mit Präsident Emmanuel Macron über die Personalie sprechen und davor noch wahrscheinlich Carney kontaktieren. Als weitere mögliche Kandidaten nannte der Regierungsvertreter EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager und den früheren niederländischen Finanzminister Jeroen Dijsselbloem. Le Maire selbst hat ausgeschlossen, auf den IWF-Chefsessel zu wechseln. Er wolle die volle Amtszeit auf seinem aktuellen Posten bleiben, sagte er am Freitag in einem Fernsehinterview.

