"Das einzige Problem, das unsere Wirtschaft hat, ist die Fed", schrieb Trump am Montag auf Twitter. Die Währungshüter hätten kein Gespür für den Markt. "Die Fed ist wie ein mächtiger Golfer, der nicht einlochen kann, weil er kein Gefühl hat - Er kann nicht putten!"

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. Dezember 2018