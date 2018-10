Nach der am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des Instituts Ibope wollen 57 Prozent der Wähler am Sonntag für Bolsonaro stimmen und nur 43 Prozent für seinen linken Gegner Fernando Haddad von der Arbeiterpartei. Allerdings schrumpfe der Abstand im Vergleich zu einer Ibope-Umfrage vor einer Woche, in der Bolsonaro noch auf 59 Prozent und Haddad auf 41 Prozent gekommen war.

Die Abstimmung gilt als Bewährungsprobe für die Demokratie in der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas, die von Politskandalen und wirtschaftlicher Misere gezeichnet ist. Haddad hat gegen Bolsonaro Manipulationsvorwürfe geäußert. Einem Medienbericht zufolge sollen wohlbetuchte Bolsonaro-Unterstützer Millionensummen an Dritte gezahlt haben, um Zehntausende Whatsapp-Nachrichten gegen Haddad zu verbreiten. In der ersten Wahlrunde hatte Bolsonaro 46 Prozent der Stimmen erhalten und damit die absolute Mehrheit nur knapp verfehlt.

(Reuters)