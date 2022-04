Präsidentschaftswahl startet in ersten französischen Überseegebieten

Pierre/Paris (awp/sda/dpa) - Die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl beginnt am Samstag in einigen Gebieten in Übersee. Bei der Abstimmung über das höchste französische Staatsamt will der liberale Amtsinhaber Emmanuel Macron eine zweite Amtszeit bekommen. Seine grösste Konkurrentin ist die Rechte Marine Le Pen. Für die Zusammenarbeit mit Deutschland und in Europa ist der Wahlausgang daher bedeutsam.