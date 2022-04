“Höchstwahrscheinlich werden sich die Preise aufgrund der Art des Energieschocks entweder auf diesem hohen Niveau einpendeln oder zu sinken beginnen”, sagte Philip Lane in einem am Dienstag auf der EZB-Webseite veröffentlichen Interview mit dem griechischen Sender Antenna TV. “Die Inflationsdynamik wird sich verlangsamen, so dass wir glauben, dass die Inflationsrate in der zweiten Jahreshälfte zurückgehen wird”, so Lane. “Und wir glauben, dass sie nächstes und übernächstes Jahr viel niedriger sein wird.”

Eine vorsichtigere Einschätzung indessen gab das belgische EZB-Ratsmitglied Pierre Wunsch: “Ich würde es nicht wagen zu sagen, dass der Höhepunkt hinter uns liegt”, sagte er dem niederländischen Magazin Knack. “Es wird wahrscheinlich nicht viel schlimmer werden, aber ich schließe nicht aus, dass die Inflation weiter ansteigt, weil es derzeit eine Menge Unsicherheit gibt."

Basierend auf dem derzeitigen Ausblick sieht der Chef der belgischen Notenbank den EZB-Leitzins Ende des Jahres bei 0 Prozent.

(Bloomberg)