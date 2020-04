Premier Johnson unter Druck - grosser Mangel an Schutzausrüstungen

Wie die Ärzteorganisation Royal College of Physicians mitteilte, ist jeder vierte Mediziner des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS (National Health Service) inzwischen "krank oder in Isolation". Besonders schlimm sollen die Zustände in London und Birmingham sein.

In Grossbritannien sind bis Montagabend etwa 1800 Menschen an den Folgen der Covid-19-Lungenkrankheit gestorben, darunter auch mehrere Ärzte. Von über 143 000 Getesteten erwiesen sich 25 150 als positiv.

Die Regierung steht auch unter starkem Druck, weil sie nach Ansicht vieler Kritiker zu spät und zu lasch auf den Ausbruch reagiert habe. Ein grosses Problem in Grossbritannien ist zudem, dass viel zu wenig Beatmungsgeräte bereitstehen. Der NHS ist chronisch unterfinanziert.

Auch Johnson und weitere Berater und Politiker aus seinem Umfeld haben sich mit dem Corona-Virus angesteckt. Der Regierungschef soll nur milde Symptome haben und arbeitet weiter in Isolation./si/DP/fba

(AWP)