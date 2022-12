Der britische Premierminister Rishi Sunak hat einen seiner engsten Freunde zu seinem politischen Berater ernannt. Der Journalist James Forsyth, der bisher für die konservative Zeitschrift "Spectator" arbeitete und auch als Kolumnist der Zeitung "Times" wirkte, sei Sunaks neuer "political secretary", teilte Downing Street am Samstag mit. In der Rolle werde Forsyth als Bindeglied zwischen dem Premierminister, der politischen Einheit in Downing Street und Sunaks Konservativer Partei fungieren, hiess es. Es handele sich um eine politische Entscheidung ohne Kosten für die Steuerzahler.

24.12.2022 13:17