Premierministerin May reist zu Brexit-Gesprächen nach Strassburg

Die britische Premierministerin Theresa May reist noch am Montagabend zu Gesprächen über das Brexit-Abkommen nach Strassburg. Das bestätigte eine britische Regierungssprecherin am Abend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. May will sich Berichten zufolge dort mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu Last-Minute-Verhandlungen über das Brexit-Abkommen treffen.