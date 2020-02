Presse: Beihilfen für KTM-Motohall auf dem Prüfstand

Pierer Mobility findet sich in Österreich aufgrund der Förderung für seine "KTM-Motohall" in der oberösterreichischen Gemeinde Mattighofen inmitten einer politischen Kontroverse wieder. Wie "Der Standard" (Online) berichtet, hat die Partei "Neos" bei der EU-Wettbewerbskommission in Brüssel eine Überprüfung der mehrere Millionen Euro umfassenden Förderungen beantragt.