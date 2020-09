Presse: Britische Gesetzespläne umgehen EU-Austrittsabkommen

Ein geplantes britisches Gesetz könnte nach einem Bericht der "Financial Times" den Austrittsvertrag der Europäischen Union mit Grossbritannien in Frage stellen. Dabei geht es um die Klauseln, die eine harte Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Staat Irland vermeiden sollen. Der Bericht löste in Brüssel Sorge aus.