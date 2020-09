Presse: Britischer Chefjustiziar gibt Amt wegen Brexit-Streits auf

Im Streit um den Brexit ist einem Zeitungsbericht zufolge der Chefjustiziar der britischen Regierung, Jonathan Jones, zurückgetreten. Jones sei nicht mit geplanten Änderungen am bereits gültigen Brexit-Abkommen einverstanden gewesen, berichtete die "Financial Times" am Dienstag kurz vor Beginn einer neuen Verhandlungsrunde zwischen der EU und London.