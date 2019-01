China und die USA dürften sich in wenigen Stunden zu den Ergebnissen der Gespräche zur Lösung des Handelsstreits äussern. Beide Seiten werden in der Nacht auf Donnerstag zeitgleich eine Mitteilung veröffentlichen, wie der Chefredakteur der chinesischen und englischen Ausgabe der regierungsnahen chinesischen Zeitung "Global Times", Hu Xijin, am Mittwoch auf Twitter ohne Angabe einer Quelle schrieb.