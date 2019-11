Presse: China und USA wollen Zölle teilweise zurücknehmen

(Ausführliche Fassung) - Im Handelsstreit zwischen den USA und China scheinen sich die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt weiter anzunähern. Darauf deuten mehrere Medienberichte vom Dienstag hin. An den Finanzmärkten kamen die Nachrichten gut an. In Asien legten die Aktienmärkte zu. Als sicher empfundene Anlagen wie Anleihen gut bewerteter Staaten gaben dagegen nach.