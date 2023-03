In der Klage vor dem Bundesgericht in Camden, New Jersey, soll es heissen, die Credit Suisse habe falsche oder irreführende Angaben gemacht oder es versäumt, offenzulegen, dass sie im vierten Quartal unter "signifikanten" Geldabflüssen und wesentlichen Schwächen in ihren internen Kontrollen gelitten habe. Die Klage sei auch gegen den Bank-Chef Ulrich Körner und den Verwaltungspräsidenten Axel Lehmann gerichtet.