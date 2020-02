Presse: EU-Haushaltsgipfel - Neue Zahlen auf dem Tisch

Die neuen Zahlen sollen in Kürze von allen 27 Staats- und Regierungschefs in einer grossen Runde besprochen werden, wie ein EU-Diplomat sagte. Danach soll über EU-Ratspräsident Charles Michel über das weitere Vorgehen entscheiden: Unterbrechung des Gipfels bis Samstag, Fortsetzung in der Nacht oder Vertagung auf einen neuen Termin.

Die Zahl liegt über den Forderungen der wichtigsten Beitragszahler. Dennoch äusserte sich das Zahlerland Österreich positiv. Es bewege sich in die richtige Richtung, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz. Beobachter erwarten, dass andere wichtige Änderungen an dem komplexen Zahlenwerk vorgenommen wurden.

Das Volumen liegt deutlich unter den Forderungen der 17 wichtigsten Empfängerländer von EU-Hilfen. Sie verlangen nach Angaben des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban 1,3 Prozent der Wirtschaftsleistung. Der Unterschied zwischen 1,069 und 1,3 Prozent sind mehr als 200 Milliarden Euro./vsr/DP/he

(AWP)