Presse: EU könnte Schuldenerleichterung für Griechenland verschieben

Die Euro-Finanzminister werden laut einem Pressebericht bei ihrem Treffen am Montag die Schuldenerleichterungen von fast einer Milliarden Euro für Griechenland voraussichtlich doch noch nicht freigeben. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will für eine Verschiebung werben, wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf einen internen Vermerk des Bundesfinanzministeriums berichtet. Da es keinen Zeitdruck gebe, solle die Eurogruppe "ihre Entscheidung auf das nächste Treffen am 5. April verschieben", heisse es in dem Papier.