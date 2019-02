Presse: EU und USA erwägen wegen Ukraine-Konflikt weitere Russland-Sanktionen

Die Europäische Union (EU) und die Vereinigten Staaten stehen einem Bericht zufolge vor weiteren Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Konflikts. Nach Informationen der "Financial Times" werden die EU-Aussenminister bei ihrem Treffen an diesem Montag darüber beraten. Neue Sanktionen könnten dann in den kommenden zwei Monaten folgen, schrieb die Zeitung (Mittwoch) unter Berufung auf nicht näher genannte Diplomaten. Es seien dabei sowohl Massnahmen gegen Personen als auch Unternehmen möglich.