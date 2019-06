Presse: EU will Börsenäquivalenz nicht verlängern (EU-Kreise)

Freitag ist der letzte Tag, an dem die Kommission einen entsprechenden Vorschlag machen kann. Da dies nun ausbleibe, verliere die SIX ab Ende des Monats die Anerkennung. Damit dürfen Banken und Vermögensverwalter aus der EU an der Schweizer Börse nicht mehr handeln, weil die Schweizer Börsenregulierung nicht mehr als gleichwertig zur eigenen anerkannt wird.

Für diesen Fall hat der Bundesrat vorsorgliche Schutzmassnahmen getroffen, droht doch der Schweizer Börse ein beträchtlicher Bestandteil ihres Geschäfts wegzubrechen. Der im November beschlossene Notfallplan sieht vor, den EU-Börsen zu untersagen, Schweizer Aktien zu handeln.

Die Aktien von Nestlé, Novartis und Co. dürften also nicht mehr an EU-Börsen gehandelt werden. Rund 30 Prozent des Volumens mit Schweizer Aktien wird gegenwärtig ausserhalb der SIX gehandelt.

Denn wenn Schweizer Aktien nicht systematisch und regelmässig in der EU gehandelt werden, fallen sie nicht unter die EU-Regulierung und es wird keine so genannte Äquivalenzanerkennung benötigt. Damit können EU-Händler wie gewohnt in der Schweiz handeln.

"Faustpfand" für Rahmenabkommen

Hintergrund der Auseinandersetzung sind die seit 2014 dauernden Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU über ein institutionelles Rahmenabkommen. Die Verhandlungen stockten immer wieder. In diesem Verhandlungspoker hat Brüssel in der Schweizer Börse ein "Faustpfand" entdeckt und immer wieder damit gedroht, ihre Gleichwertigkeit nicht mehr anzuerkennen.

Im Dezember 2017 hatte die EU die Äquivalenzanerkennung für die Schweizer Börse erstmals nur befristet gewährt und deren Verlängerung an Fortschritte bei den Verhandlungen zum Rahmenabkommen geknüpft. 2018 war diese erneut verlängert worden - bis 30. Juni diesen Jahres.

Doch noch ist es nicht zu spät für eine Verlängerung der Börsenäquivalenz. Denn gemäss Informationen der EU-Kommission könnten die Mitgliedstaaten innert fünf Tagen einen Entscheid fällen. Aus EU-Kommissionskreisen hiess es am letzten Dienstag, auch kurzfristigere Entscheidungen seien möglich. Dazu brauchen die EU-Staaten aber eine positive Empfehlung der EU-Kommission.

