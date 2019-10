Presse: EU will kartellrechtliche Massnahmen gegen Broadcom einleiten

Die EU will einem Zeitungsbericht zufolge bereits diesen Mittwoch vorläufige Massnahmen gegen den US-Chipkonzern Broadcom einleiten. Dieser steht demnach unter Verdacht, gegen Kartellrecht zu verstossen, und soll angeblich illegale Wettbewerbspraktiken nach Forderung der EU sofort einstellen. Die Ermittlungen in dem Fall laufen allerdings noch, wie die "Financial Times" ("FT") am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete.