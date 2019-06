Presse: Haus von Ex-Renault-Chef Ghosn bei Paris durchsucht

Das Haus des Ex-Renaultchefs Carlos Ghosn in der Nähe von Paris ist Berichten zufolge am Donnerstag durchsucht worden. Grund hierfür seien Ermittlungen zur Finanzierung seiner Hochzeit im Schloss Versailles, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Nanterre. Demnach waren Mitarbeiter der Zentralstelle zur Bekämpfung von Korruption sowie Finanz- und Steuerdelikten in der Gemeinde Etang-la-Ville im Einsatz.