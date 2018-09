Presse: HNA will Container-Geschäft Seaco verkaufen

Die HNA Group sucht Kreisen zufolge einen Käufer für sein Container-Vermieter-Geschäft Seaco. Der hoch verschuldete chinesische Mischkonzern arbeite gemeinsam mit einem Berater an dem Verkauf, der eine Milliarde US-Dollar in die Unternehmenskasse bringen könnte, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Chinesen hätten sich für einen Verkauf von Seaco entschieden, da das Container-Vermieter-Geschäft nicht zum Kerngeschäft Luftfahrt gehöre.