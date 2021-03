Presse: Japan erwägt Stopp von Exporthilfen für Kohlekraftwerke

Nach internationaler Kritik an Japans Kohlepolitik zeichnet sich in der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt ein Umdenken ab. Nach Informationen der japanischen Wirtschaftszeitung "Nihon Keizei Shimbun" vom Montag erwägt die Regierung in Tokio, staatliche Exporthilfen für Kohlekraftwerke zu stoppen. Mit Blick auf den von der neuen US-Regierung im April geplanten internationalen Online-Gipfel zum Klimaschutz wolle Japan keine niedrigverzinsten Kredite staatlicher Finanzinstitute für den Bau von Kohlekraftwerken im Ausland mehr bereitstellen, hiess es. Dies würde einen bedeutenden Strategiewechsel in Japans bisheriger Exportpolitik darstellen.