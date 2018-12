Presse: Japan verbietet Regierungsaufträge mit Huawei und ZTE

Dies sagten eine mit dem Vorgang direkt vertraute Person und eine weitere, die darüber informiert wurde, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Zeitung "Yomiuri" hatte über das Vorhaben zuerst berichtet. Demnach werde die Regierung am Montag ihre internen Beschaffungsrichtlinien als Teil ihrer Bemühungen überarbeiten, Geheimdienst-Lecks und Cyberangriffe zu verhindern.

In den westlichen Industriestaaten steht Huawei schon länger am Pranger: Sie befürchten eine Einflussnahme durch die Regierung in Peking, Spionage und Störung der nationalen Netze. Die Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou war nach Aufforderung der US-Behörden im kanadischen Vancouver festgenommen worden.

Die Hintergründe der Festnahme sind Insidern zufolge unter anderem mutmassliche Verstösse gegen Iran-Sanktionen der USA. Ähnliche Sanktionsverstösse brachten in der Vergangenheit bereits dem zweitgrössten chinesischen Netzwerkbauer ZTE scharfe Auflagen und ein zwischenzeitliches US-Lieferverbot ein.

(AWP)