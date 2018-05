Presse: Korruptionsuntersuchung gegen Glencore

Eine Sprecherin von Glencore wollte die Agenturmeldung gegenüber AWP nicht kommentieren.

Die Behörde müsse ihre Zuständigkeit für eine Untersuchung begründen, da Glencore seinen Sitz in der Schweiz hat, jedoch an der Londoner Börse gehandelt wird, so der Bericht weiter. Die Entscheidung liege bei einem Komitee des SFO.

Der kongolesische Regierungssprecher Lambert Mende sagte gegenüber Bloomberg, dass man der Angelegenheit gelassen entgegensehe. "Wir sind bereit, Schläge einzustecken und zurückzuschlagen", wird er zitiert.

Gertler ist eng mit dem Präsidenten der DRK Joseph Kabila befreundet und war bereits im Zusammenhang mit Vorwürfen gegen die Och-Ziff Capital Management Gegenstand britischer und amerikanischer Korruptionsermittlungen. Gertler wurde im Dezember vergangenen Jahres von den USA mit Sanktionen belegt.

Die Aktien von Glencore reagierten im Handel an der Londoner Börse mit kräftigen Abgaben und notieren aktuell mit 6,4% im Minus auf 3,73 britischen Pfund.

