Presse: LSE verkauft eine Clearing-Sparte auf dem Weg zu Deutsche-Börse-Fusion

LONDON (awp international) - Die Londoner Börse (LSE) räumt laut eines Zeitungsberichts eine Hürde für den geplanten Zusammenschluss mit der Deutschen Börse aus dem Weg. Die Pariser Abrechnungs- und Abwicklungsgesellschaft LCH Clearnet SA werde wie erwartet an den Konkurrenten Euronext verkauft, berichtete die "Financial Times" am Mittwoch auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Preis für die Sparte liege bei 510 Millionen Euro.