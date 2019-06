Presse: Neuer britischer Premier wird am 23. Juli bekanntgegeben

Der neue britische Premierminister wird nach einem Bericht der Zeitung "The Sun" am 23. Juli bekanntgegeben. Noch bis zum 22. Juli können sich die etwa 160 000 Mitglieder der Konservativen Partei demnach per Briefwahl entscheiden, ob sie Boris Johnson oder Jeremy Hunt als Nachfolger für die scheidende Tory- und Regierungschefin Theresa May wollen. Weder die Konservative Partei noch Downing Street nahmen zunächst zu dem Bericht Stellung.