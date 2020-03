Neun Länder, darunter Italien und Frankreich, haben nach einem Medienbericht in einem Brief vor dem geplanten EU-Gipfel für Corona-Bonds im Kampf gegen die Folgen der Viruskrise votiert. Das meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch. Die Regierung in Rom habe dies bestätigt. Der Brief sei unterschrieben von Spanien, Frankreich, Portugal, Slowenien, Griechenland, Irland, Belgien, Luxemburg und Italien. Die Länder forderten die Schaffung eines Corona-Bonds.