Presse: Norwegischer Öltanker brennt nach Vorfall

Die norwegische Reederei Frontline hat Medienberichten zufolge bestätigt, dass ihr Öltanker "Front Altair" in einen Zwischenfall vor der Küste des Omans verwickelt ist. Das Schiff brenne, berichtete die norwegische Zeitung "VG" am Donnerstag unter Verweis auf Angaben eines Unternehmenssprechers. Alle 23 Menschen an Bord befänden sich aber in Sicherheit. Ob die "Front Altair" angegriffen worden sei, wollte der Sprecher demnach nicht bestätigen.