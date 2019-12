Presse: Regierungsdokument weckt Zweifel an Johnsons Brexit-Plänen

Der britische Premierminister Boris Johnson wirbt in seiner Kampagne für die britische Parlamentswahl am 12. Dezember damit, den Brexit im kommenden Jahr durchzuziehen. Doch ein an die Presse durchgesickertes Regierungsdokument lässt Zweifel daran aufkommen, ob das in der veranschlagten Zeit überhaupt machbar ist. Wie die "Financial Times" am Montag unter Berufung auf ein Dokument des Brexit-Ministeriums in London berichtete, sehen Regierungsbeamte vor allem in der Umsetzung der Vereinbarung zu Nordirland eine "grosse Herausforderung".