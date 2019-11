Presse: US-Behörden stellen Opioid-Firmen auf eine Stufe mit Dealern

Schmerzmittel-Firmen könnte in den USA laut einem Zeitungsbericht weiterer grosser rechtlicher Ärger drohen. Die Justizbehörden prüfen im Rahmen einer strafrechtlichen Untersuchung, ob Hersteller und Händler abhängig machender Opioide gegen das bundesweite Suchtmittelgesetz "Controlled Substances Act" verstossen haben. Das schrieb das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf Insider. Die Ermittlung stehe aber noch am Anfang.