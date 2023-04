Eine Beschwerde teilweise gutgeheissen hat der Presserat gegen das Onlineportal von "20 Minuten" nach einer Verletzung der Privatsphäre von mutmasslichen Russen. Das Portal zeigte sie in einem Artikel mit dem Titel "Diese zehn Männer haben in Butscha gemordet und gefoltert" im Bild. Das private Interesse der Abgebildeten müsse höher gewertet werden als das öffentliche Interesse an einem identifizierenden Bericht, schrieb der Presserat. Selbst wenn eine Behörde Namen zur Publikation freigebe, müssten Medienschaffende prüfen, ob eine Namensnennung gerechtfertigt sei. Sie sollten nicht reflexartig publizieren, was Behörden freigeben.