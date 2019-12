Privatbank Coutts & Co. muss in den USA Busse über 27,9 Mio Dollar bezahlen

Die Privatbank Coutts & Co. muss in den USA erneut eine Busse bezahlen. Das Finanzinstitut mit Sitz in Zürich willigte in einer Abmachung mit dem US-Justizministerium (Department of Justice, DoJ) einem Bussgeld von 27,9 Millionen US-Dollar zu, wie das DoJ am Freitagabend mitteilte.