Privatbank Warburg verklagt Deutsche Bank auf Schadenersatz

Neuer Ärger für die Deutsche Bank wegen umstrittener "Cum-Ex"-Aktiengeschäfte: Die Hamburger Privatbank Warburg verklagt das grösste deutsche Geldhaus auf Schadenersatz für Steuernachzahlungen in Millionenhöhe und will sich gegen mögliche weitere Forderungen des Fiskus wappnen. Das teilte Warburg am Donnerstag mit.