(Zusammenfassung) - 16,8 Milliarden Franken haben private Schweizer Unternehmen im vergangenen Jahr in Forschung und Entwicklung investiert. Trotz der Covid-19-Pandemie sind die Forschungsausgaben in den Bereichen Gesundheit und Digitalisierung gestiegen. In konjunkturempfindlicheren Branchen gab es allerdings einen Rückgang.

19.12.2022 12:21