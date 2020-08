Produktion von Batteriematerialien in Schwarzheide rückt näher

Der Bau einer Anlage zur Produktion von Batteriematerialien beim Chemiekonzern BASF am Standort Schwarzheide (Elbe-Elster) rückt näher. Vertreter des Bundes und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wollen am Mittwoch vor Ort den Zuwendungsbescheid für den Bau offiziell übergeben. Die Herstellung von Kathodenmaterialien am Standort Schwarzheide ist Teil eines Investitionsplans von BASF zum Aufbau einer europäischen Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeuge. Zudem sollen mit der Modernisierung des Gas- und Dampfturbinenwerkes vor Ort unter anderem Voraussetzungen geschaffen werden, um erneuerbare Energie in die Energieversorgung des Standortes zu integrieren.