Trotz etwas besserer Aussichten für die Wirtschaft als zunächst erwartet sind die Menschen in Grossbritannien wohl mit dem grössten Rückgang ihres Lebensstandards seit beinahe 70 Jahren konfrontiert. Das geht aus einer Schätzung der unabhängigen Haushaltsbehörde OBR (Office for Budget Responsibility) von Mittwoch hervor. Demnach kann Grossbritannien einer Rezession zwar entgehen, doch das verfügbare Haushaltseinkommen pro Kopf dürfte in einem Zweijahreszeitraum bis Ende März 2024 um 5,7 Prozent schrumpfen - so stark wie seit 1957 nicht mehr.

15.03.2023 18:33