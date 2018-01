Prominente No-Billag-Gegner schalten sich in Abstimmungskampf ein

(Meldungen zusammengefasst) - Der Abstimmungskampf um die No-Billag-Initiative hat an Fahrt aufgenommen. Am Wochenende meldeten sich Gegnerinnen und Gegner aus Kultur und Medien zu Wort. Der frühere Radiopirat Roger Schawinski legte sich für die SRG ebenso ins Zeug wie 5000 Kulturschaffende, so Oscar-Preisträger Xavier Koller oder Volksmusikerin Melanie Oesch.