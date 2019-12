Protest bei Klimagipfel aufgelöst - Umweltverbände wütend

Unklar war zunächst, ob als "Beobachter" eingestufte Teilnehmer von der Konferenz ausgeschlossen werden sollten. Zu der Demo hatten unter anderem der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Friends of the Earth aufgerufen. Deutsche Aktivisten baten die Delegation der Bundesregierung um Hilfe. Am Zugang zum Messegelände wurde die Polizeipräsenz massiv verstärkt.

BUND-Klimaexpertin Ann-Kathrin Schneider sagte der dpa, Beobachter kämen nicht mehr aufs Gelände - auch solche, die an der Demonstration gar nicht teilgenommen haben. Es sei unklar, ob sie am kommenden Tag wieder teilnehmen dürften. Sie habe beobachtet, wie beim Auflösen der Demo Aktivisten ihre Zugangskarten weggenommen worden seien. "Das wäre unbegreiflich, wenn man die Stimmen ausschliesst, die zurecht mehr Ambitionen einfordern, und das Spielfeld der fossilen Industrie überlässt", sagte Martin Kaiser von Greenpeace der dpa.

Der Linke-Klimapolitiker Lorenz Gösta Beutin, der nach eigenen Angaben dabei war, teilte mit: "Privates Wachpersonal drängt Demonstranten, die akkreditierte Teilnehmer der Konferenz sind, aus den Konferenzhallen und hält sie über eine Stunde in einem Kessel fest. Anschliessend werden sie nicht mehr in die Konferenz gelassen." Er forderte die Bundesregierung auf, dafür zu sorgen, dass alle Teilnehmer ihre Akkreditierungen zurückbekommen./ted/DP/eas

(AWP)