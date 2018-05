Russland wehrt sich nach Worten von Präsident Wladimir Putin gegen US-Sanktionen, will dabei aber weder sich selbst, noch seine Partner treffen. Das sagte Putin am Freitag bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Russland dürfe ein Gesetz verabschieden, dass die Erfüllung von US-Sanktionen unter Strafe stellt. "Es muss aber so ausbalanciert sein, dass es weder der eigenen Wirtschaft schadet noch unseren Partnern, die guten Glaubens in Russland aktiv sind", sagte er.