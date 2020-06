Putin appelliert an Verantwortung der Staaten für die Weltsicherheit

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einem Aufsatz zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges an die Verantwortung der Staaten für Stabilität und Sicherheit in der Welt appelliert. Russland, China, Frankreich, die USA und Grossbritannien könnten gemeinsam eine wichtige Rolle spielen, um Antworten auf moderne Herausforderungen und Gefahren zu finden, schrieb Putin in dem Beitrag für die US-Zeitschrift "National Interest". "Auf der Grundlage unseres gemeinsamen historischen Gedächtnisses können und müssen wir einander vertrauen."