Putin droht USA - Jeder unfreundliche Schritt hat Auswirkungen

Der russische Präsident Wladimir Putin warnt angesichts neuer Sanktionen der USA gegen sein Land vor Auswirkungen auf ein Treffen mit dem US-Präsidenten Donald Trump. "Alle unfreundlichen Schritte wirken sich irgendwie auf den Zeitplan der Arbeit und der Besprechungen aus", sagte der Kremlchef am Donnerstag bei seinem Besuch in Singapur russischen Medien zufolge. US-Vizepräsident Mike Pence habe ihm beim Ostasien-Gipfel versichert, dass sich die amerikanische Seite auf ein Treffen vorbereite. "Mal sehen, was passiert", kommentierte Putin.