Putin: Gewisse 'positive Veränderungen' bei Gesprächen mit Ukraine

Kremlchef Wladimir Putin sieht bei den Verhandlungen über ein Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine etwas Bewegung. Die russischen Verhandlungsführer hätten über "gewisse positive Veränderungen" bei den "praktisch täglich" geführten Gesprächen informiert, sagte Putin am Freitag bei einem Treffen mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko im Kreml in Moskau. Details nannte Putin nicht. Der russische Präsident hatte am 24. Februar einen Angriff auf die Ukraine befohlen - unter anderem mit der Begründung, das Nachbarland "entmilitarisieren" zu wollen.