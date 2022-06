Putin: Russland baut Wirtschaftsbeziehungen mit China und Indien aus

Angesichts weitreichender westlicher Sanktionen will Russland seine Wirtschaftsbeziehungen mit grossen Schwellenländern ausbauen. "Das Volumen der Lieferungen von russischem Öl nach China und Indien nimmt merklich zu", sagte Kremlchef Wladimir Putin am Mittwoch in seinem Video-Grusswort zum Brics-Wirtschaftsforum. Bei dem Gipfel sollen ab Donnerstag neben Russland, China und Indien auch Brasilien und Südafrika vertreten sein.