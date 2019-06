Putin: Telekom-Gigant Huawei nicht vom Weltmarkt verdrängen

Huawei ist der zweitgrösste Smartphone-Anbieter der Welt und auch ein führender Netzwerkausrüster. Die USA hatten den chinesischen Telekom-Riesen Mitte Mai auf eine schwarze Liste von Unternehmen gesetzt, deren Geschäftsbeziehungen zu US-Partnern strengen Kontrollen unterliegen. Wer US-Technik an Huawei verkaufen oder transferieren will, muss eine Lizenz erwerben. Diese kann verweigert werden, wenn Sicherheitsinteressen berührt sind. US-Behörden zeigen sich besorgt über mögliche Spionage durch Huawei und machen auch Druck auf andere westliche Länder, keine Technik des Konzerns in Netzen des nächsten Mobilfunk-Standards 5G einzusetzen. Huawei wies die Vorwürfe stets zurück.

Russland schloss dagegen mit Huawei ein Abkommen zum Aufbau des schnellen 5G-Mobilfunknetzes ab. Bei dem Wirtschaftsforum war Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Staatsgast./cht/DP/zb

(AWP)